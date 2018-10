Ordine: "Interessante vedere la reazione del Milan contro il Betis, tanto di chi è sceso in campo quanto di chi non ha giocato contro l'Inter"

Dopo la sconfitta nel derby, il Milan tornerà in campo contro il Betis in Europa League. Il giornalista Franco Ordine, dagli studi di Milan Tv, ha parlato così del prossimo impegno dei rossoneri: “Mi interessa vedere la reazione. Vedere di che pasta è fatto questo gruppo. Lo si capisce giovedì sera. Il gruppo ha sempre reagito per ora. È un esame che non riguarda solo la squadra che è sceso in campo nel derby ma anche chi è rimasto in panchina”