Ordine: "Le migliori giocate da Bennacer, peccato che ora parta per la Coppa d'Africa"

Il Milan ha vinto contro il Sassuolo ma la prestazione non ha convinto. Dopo una prima parte di stagione - e in generale tutto un 2023 - difficile e molto altalenante, la prima cosa erano i tre punti quindi il fatto che siano arrivati è già positivo. Analizzando il gioco della squadra, però, c'è poco di cui essere soddisfatti con la partita risolta dal guizzo sull'asse Bennacer-Pulisic.

Le parole di Ordine su Bennacer convocato in Coppa d'Africa: "Non è un caso che da Bennacer, il migliore dei suoi, siano arrivate le migliori giocate offensive perché dei tre schierati a centrocampo è il più abile e anche il più ispirato. Peccato che l’algerino al meglio della condizione debba ora partire per la Coppa d’Africa".