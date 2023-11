Ordine: "Leao, il nuovo status reclama la continuità: lui e il Milan non possono più essere altalenanti"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo articolo di questa mattina su Il Giornale, ha parlato così del Milan e di Leao affinchè non sperperino quanto di buono raccolto in Champions contro il Psg: "Tutto deve passare dalla resa del Milan e dal suo comportamento che non può più essere altalenante. Ammonimento da estendere allo stesso Leao che ha scelto il palcoscenico più famoso - il duello a distanza con Mbappè - per tornare in vetrina. Il suo nuovo status reclama la continuità che può segnare la differenza tra una semplice promessa e una promessa mantenuta"