Ordine: "Ma perchè dire che Ibra arriverebbe come tutore di Pioli?"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito al momento del Milan e la possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic ha dichiarato: "Se l'ambiente è sano, le sparate di Calabria e anche le reazioni di Giroud e Leao possono far bene. Se, invece, l'ambiente non è sano, e questo non lo può sapere nessuno se non chi sia all'interno dello spogliatoio, allora comincia ad essere preoccupante.

Ma perchè dire che Ibra arriverebbe come tutore di Pioli? In tutte le altre squadre esiste l'uomo di calcio che fa da collante tra società e squadra. Nell'ultimo anno in cui non ha giocato, Zlatan ha fatto già avuto un ruolo importante fuori dal campo".