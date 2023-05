Ordine: "Maldini ha ragione sulla competitività ma il mercato è stato disastroso"

MilanNews.it

Ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", Franco Ordine , giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Paolo Maldini e del mercato estivo del Milan: "Maldini ha ragione sulla squadra non strutturata per due competizioni, ma il mercato estivo e quello invernale sono stati disastrosi e di questo dovrà pur risponderne anche lui o no? Pioli non ha avuto giocatori dal mercato, è arrivato in semifinale di Champions League con la squadra dell'anno scorso meno Kessie e Romagnoli. E non dimentico che Pioli, quando ha avuto necessità di far riposare i titolari, dalla panchina ha avuto zero".