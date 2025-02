Ordine: "Milan, giocare con le 4 punte a Rotterdam sarebbe un azzardo"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a Pressing della vittoria del Milan contro l'Empoli: "Faccio due osservazioni. La prima: alcuni dicono che sia stato decisivo il primo gol di testa di Leao, altri la rete di Gimenez. Per me decisivo è stato il signor Christian Pulisic. La seconda: la cosa che mi è piaciuta è che, tra l'espulsione di Tomori e quella del giocatore dell'Empoli, Conceiçao non ha tolto un attaccante quando il Milan è rimasto in 10, come forse sarebbe stato naturale. E' un segnale forte. Le 4 punte? Io dico che giocare così contro il Feyenoord è un azzardo. Prima di tutto perchè poi mancherebbero alternative in panchina per cambiare eventualmente la partita nel secondo tempo e poi non possono reggere con quattro punte".

Sull'arbitraggio di Pairetto: "Pairetto è diventato un arbitro pericoloso per il calcio e per il campionato. Non è il primo errore, ce ne sono tanti altri".