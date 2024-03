Ordine: "Momento chiave della stagione anche per Chukwueze e Okafor"

Oggi il Milan alle 21 ospita lo Slavia Praga nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri puntano al bersaglio grosso ma allo stesso tempo cercano anche il secondo posto in campionato, dunque Stefano Pioli dovrà essere bravo a dosare le forze tra le due competizioni da qui fino a fine stagione, nella speranza che effettivamente i rossoneri possano portarsi l'impegno europeo il più avanti possibile possibilmente fino al 22 maggio a Dublino. Un "periodo chiave" come lo ha definito lo stesso tecnico rossonero. Ed effettivamente sarà così per il Milan e per qualche singolo giocatore che ha ancora molto, se non tutto, da dimostrare.

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale questa mattina ne parla e fa riferimento nello specifico al rendimento di Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Lo svizzero qualche soddisfazione se l'è tolta, anche recentemente, il nigeriano ancora sembra lontano dall'essersi ambientato. Ordine scrive: "Il periodo chiave della stagione lo sarà specialmente per alcuni esponenti del mercato estivo che fin qui han giocato poco e sono anche molto chiacchierati, in particolare Chukwueze e Okafor che pure hanno nel tabellino personale qualche gol prezioso. L'orientamento è il seguente: puntare in Europa League sui titolarissimi e procedere ai ricambi in campionato".