Ordine: "Nuovo stadio? Il Milan dovrebbe andare da solo a Sesto"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così la questione del nuovo stadio a Milano ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Secondo me il Milan deve fare da solo lo stadio Sesto San Giovanni e chiudere questa pantomima col Comune, Sgarbi e compagnia. Sarebbe immorale che una città come Milano rinunciasse ad un investimento di un miliardo e duecento milioni in questo periodo".