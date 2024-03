Ordine: "Ora tutta l'artiglieria milanista è concentrata sulla ricerca del sostituto di Pioli affidando a una frase di Cardinale il compito di rendere inevitabile il divorzio"

Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha parlato così di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri: "Che meravigliosa narrazione offre il calcio italiano di questi tempi là dove è possibile assistere a una sorta di corto circuito tra critiche severe e censure che si ripetono con opposte spiegazioni in presenza di cambi clamorosi di scenari. Prendete Max Allegri e Stefano Pioli, uno appena sceso al terzo posto con la Juve, e l'altro salito col Milan al secondo, reduci da nuove ondate di stroncature provenienti dal web. Nella fattispecie la Juve è reduce da un periodo di sette partite molto complicate, in particolare le ultime due con Napoli e Atalanta, in cui il gioco nettamente migliorato non è stato premiato da risultati. Eppure gli stessi feroci 'giudici' dello stile calcistico allegriano ('sa solo difendere e vince con un misero golletto'), insoddisfatti della precedente striscia di 19 risultati utili consecutivi che lo portò a pedinare l'Inter a 2 punti di distanza, oggi recitano la litania opposta: 'Eh no, non si può giocar bene e non fare punti...'.

A Stefano Pioli, mandato sotto processo per i 5 derby persi - e lo aspettano già al varco del prossimo appuntamento di metà aprile - e invitato a togliere il disturbo a causa del numero industriale di infortuni patito nel primo semestre della stagione, viene riservato identico trattamento. Adesso che la rosa è tornata al completo, che i risultati non sono così disastrosi - aspettando il ritorno in Europa league - tutta l'artiglieria milanista è concentrata sulla ricerca del suo sostituto affidando a una frase di Gerry Cardinale ('terzo posto? Non sono soddisfatto') il compito di rendere inevitabile il divorzio".