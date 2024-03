Ordine: "Per la prima volta ho colto in Pioli la consapevolezza che questo possa essere il suo ultimo valzer"

Intervenuto nel corso del programma di 7Gold 'Top Calcio', il giornalista Franco Ordine ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan, soffermandosi soprattutto sul discorso relativo a Stefano Pioli ed alle impressioni che gli ha fatto ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

"Per quel che riguarda Pioli: io devo dire che oggi nella prima non risposta di Pioli di quando gli è stato chiesto 'Ma secondo lei se dovesse vincere l'Europa League lei rimane?'. Lui ha detto non sono in grado di rispondere a questa domanda. Per la prima volta ho colto nella sua postura, più che nelle sue parole, la consapevolezza che questo è l'ultimo giro di valzer a Milanello".