Ordine: "Per lui il calcio non è lavoro o contabilità del gol ma è soprattutto gioco, divertimento: Leao è un vero 10"

Rafa Leao salterà la sfida di domani contro l'Empoli per squalifica e tornerà in Europa League contro lo Slavia ma il giornalista Franco Ordine, sulle pagine del Corriere dello Sport, si è concentrato sull'evoluzione del portoghese. Andando a leggere i numeri della sua stagione emerge un dato, ovvero quello degli assist per i compagni, saliti in doppia cifra dopo l'andata con i cechi. Secondo Ordine "Leao non ha mai avuto l’ossessione per il gol", alla Lautaro o Vlahovic per intenderci, ma lui anche sul famoso tacco contro il Newcastle: "ha scelto il gesto più complicato dal punto di vista stilistico e anche il più spettacolare perché per lui il calcio non è lavoro o contabilità del gol ma è soprattutto gioco, divertimento".

L'assist con lo Slavia per Giroud fa spuntare fuori un sospetto e cioè che Leao stia cambiando 'pelle' calcistica, "assecondando la sua più autentica vocazione, quella di musa dei suoi colleghi d’attacco. Ultima annotazione: e se a suggerirgli tale trasformazione avesse contribuito il numero della maglia (10) che indossa da questa stagione? Beh, se così fosse davvero vorrebbe dire che la tradizione gloriosa del club starebbe per aggiungere un altro candidato a un nobilissimo elenco".