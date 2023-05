Ordine: "Piano, programma e ruoli in discussione in caso di Europa League"

MilanNews.it

La sconfitta nell'euro-derby contro l'Inter non dovrebbe compromettere la permanenza al Milan di Stefano Pioli. "Il traguardo centrato della semifinale - spiega Franco Ordine dalle colonne del Corriere dello Sport - è stato vissuto come un successo e non come una sconfitta sanguinosa".

Le critiche riguardano semmai "l'andamento lento in campionato e la resa del mercato, sia quello estivo che invernale, dai quali si è salvato una sola pedina, Thiaw costato tra l’altro pochissimo (8 milioni)". Per questa ragione, in caso di Europa League, "il piano industriale per la prossima stagione, programmi e ruoli, saranno rimessi in discussione".