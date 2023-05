Ordine: "Pioli non avrebbe dovuto attaccarsi all'arbitro. Il Milan avrebbe perso anche con Leao in campo"

MilanNews.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine ha commentato così la sconfitta del Milan nell'euroderby: "Pioli non avrebbe dovuto attaccarsi all'arbitro, non mi è piaciuto. La sconfitta dev'essere una lezione per la proprietà Milan: non è scontato che l'unico parametro di scelta debba essere l'età giovane. Il mix tra vecchi e giovani resta la formula magica.

Il Milan avrebbe perso anche con Leao in campo. L'attrezzatura della panchina è ben diversa rispetto all'Inter: fate un paragone tra i cambi a disposizione di Inzaghi e quelli di Pioli. Ciò chiama alle responsabilità anche sul mercato estivo".