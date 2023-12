Ordine pone una condizione necessaria al mercato del Milan di gennaio

Il mercato di gennaio giocherà un ruolo fondamentale nell'economia della stagione del Milan, che al momento è in caduta a libera ma che ha bisogno di essere scossa. In questo senso l'innesto di nuovi giocatori può essere un aiuto importante. L'intervento maggiore è necessario in difesa ma anche in altre zone del campo, se ci fosse la possibilità, si potrebbe intervenire.

Ordine sul mercato di gennaio è stato chiaro: "A porre un parziale rimedio può provvedere il mercato di gennaio ma a una condizione che pare sia già stata accettata e cioè che fin dalle prime ore dall’apertura del mercato, siano in arrivo a Milanello un paio di rinforzi".