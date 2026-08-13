Ordine su Rabiot: "Sul finire della scorsa stagione, la madre si era presentata in sede a chiedere un ritocco dello stipendio nel caso di raggiungimento della Champions"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo editoriale, ha rivelato che sul finire della scorsa stagione, la madre-agente di Rabiot si era presentata in sede a chiedere un ritocco dello stipendio in caso di Champions

Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha detto la sua anche su Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno chiesto e ottenuto dal club rossonero qualche giorno in più di vacanza dopo il Mondiale: "Mi permetto di suggerire due chiavi di lettura sul conto dell’atteggiamento molto censurabile di Maignan, il capitano, e di Rabiot. Nel primo caso mi dicono che non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri passando da quello di Max che è poi andato a Firenze, a quello non conosciuto di Amorim.

Nel secondo è documentato che già sul finire della passata stagione, la mamma di Rabiot si è presentata in sede reclamando un ritocco dello stipendio nel caso di raggiungimento della zona Champions. Sarebbero questi due pre-segnali a preoccupare di più rispetto al ritorno in ritardo dalle vacanze post-mondiale".