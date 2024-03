Ordine risponde a Sala: "Il Milan ha già acquistato il terreno privato, fatto il rogito e ottenuto la variante da San Donato. Cosa deve dire ancora?"

"Ah devono dirlo? Hanno acquistato il terreno privato, fatto il rogito, ottenuto la variante da San Donato, sono al lavoro con la regione per la fase 3 e devono dirlo? Per San Siro è tutto ok: adesso torna Zhang, conferma il controllo sull’Inter e acquista San Siro a 100 milioni".

Questa la risposta del giornalista e opinionista Franco Ordine scritta sul proprio profilo "X" in merito alle dichiarazioni del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala (clicca qui per l'articolo) riguardanti la solita situazione relativa al nuovo stadio per il Milan.