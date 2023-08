Ordine scherza: "Pellegatti sogna Lukaku? Una suggestione, ma Carlo lo sa"

Franco Ordine, nota firma de Il Giornale, durante il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24 parla del "tormentone" Lukaku: "Pellegatti sogna Lukaku? A me dicono che non c'è alcuna possibilità che il belga vada al Milan. Anche Carlo sa che è una suggestione, ma fa bene a cavalcarla. Ad una certa età se non cavalchi una suggestione cosa vuoi cavalcare?".