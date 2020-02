Ordine: "Se Ibra deciderà di smettere, lo terrei al Milan in un'altra veste"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Non so cosa succederà da qua a fine stagione e non so cosa deciderà Ibrahimovic, ma qualunque sia la scelta, secondo me è un patrimonio da preservare: lo terrei come motivatore del gruppo, come esponente della società dentro lo spogliatoio. Le nostre informazioni ci dicono che la signora Helena è rimasta a Stoccolma con i due bambini e che la sua idea sarebbe quella di vivere stabilmente a Stoccolma, però vediamo".