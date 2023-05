Ordine: "Se il Milan avesse perso contro la Cremonese sarebbe già fuori dalla corsa Champions"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così il momento del Milan a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Il Milan ha raggiunto il picco di forma tra il 2 aprile in Napoli-Milan 0-4 e metà aprile, quando ha fatto 1-1 sempre al Maradona, strappando il pass per le semifinali. Se il Milan avesse perso contro la Cremonese sarebbe già fuori dalla corsa Champions, potrebbe uscire sabato alle 17 in caso di mancata vittoria con la Lazio. Roma-Milan è stata una partita di calcio fiorentino, sciaguratamente tollerata da Orsato".