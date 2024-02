Ordine: "Se questo è il rendimento delle seconde linee, forse ha ragione il pronostico sul 5% di vincere l'Europa League"

La prestazione molto negativa del Milan in casa del Monza è stata caratterizzata da un filo comune: le seconde linee rossonere hanno steccato l'opportunità, molto generosa, che Pioli gli ha concesso. Chukwueze dopo una discesa all'inizio è scomparso, Okafor non si è mai visto, Adli ha sbagliato tutto, Jovic si è fatto espellere ingenuamente... Una sconfitta su tutta la linea che ripropone i soliti interrogativi sulla panchina rossonera. Su qeusto tema è intervenuto, sulle colonne del Corriere dello Sport, anche Franco Ordine.

Il commento di Franco Ordine: "E se gli stenti di Thiaw sono forse responsabilità della sua lunga degenza, il comportamento invece di Jovic e quello precedente dei suoi sodali preferiti in partenza ai titolarissimi, è da considerare una bocciatura plastica della famosa panchina e in parte del mercato estivo, celebrato in verità per qualche contributo alla causa, come a Frosinone oppure a Udine. Ma questa immaturità emotiva denuncia forse la cifra caratteriale della brigata rossonera e anche della difficoltà nell’attribuire all’immediato futuro del club possibilità concrete di fare strada in Europa league. Se questo è il rendimento delle seconde linee, allora forse ha ragione quel pronostico affisso in bacheca nello spogliatoio di Milanello a mò di motivazione e secondo il quale i rossoneri hanno soltanto “il 5% di possibilità di vincere l’Europa League”.