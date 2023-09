Ordine su Adli: "Non è più mister X e può tornare utile"

Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan sul Cagliari sulle colonne del Corriere dello Sport questa mattina. Il giornalista ha parlato in particolar modo di Yacine Adli. Queste le sue parole: "Adli allora non è più mister X e può tornare utile alla patria rossonera anche se bisognerà ripassare da altri e più impegnativi test per riscuotere il credito completo da parte di critica e tifosi che ieri sera hanno cominciato a scoprirlo e ad apprezzarlo".