Ordine su Donnarumma: “Può accusare il colpo. Ora spazio a Reina”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato così il momento di Gigio Donnarumma e di Pepe Reina: “L’arrivo di Reina è stato salutato da Gattuso e dal Milan americano con uno squillo di tromba. “Se Donnarumma studierà come si comporta Reina avrà fatto centro” spiegò l’allenatore. Reina è diventato un leader di Milanello, apprezzato per le qualità che deve avere un portiere della sua fama. Fin qui ha giocato solo in Europa League e tornerà a San Siro giovedì: sarà l’occasione per molti di capire se non sia il caso di lasciarlo titolare anche in campionato. Perché Donnarumma, uscito a pezzi dal derby, è sempre un ragazzo e non pagare dazio dopo una notte così sarebbe complicato anche per Nembo Kid”.