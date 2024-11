Ordine su Il Giornale: "Milan senza identità: o attacca o difende"

Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato così del Milan di Paulo Fonseca: "Chi chiedesse una foto attendibilissima sullo stato attuale del Milan non può che rileggere la lucida analisi di Fofana. Ha dettato il francese: 'Le partite arrivano e ogni volta dobbiamo aggiustare un nuovo problema'. Spiega in modo chiaro il difetto originario di questo Milan targato Fonseca: non ha una identità calcistica scolpita né riesce a guadagnare un equilibrio complessivo tra fase difensiva e offensiva. O mette sotto il rivale, come accadde con Inter e Real Madrid, oppure è in grado di subire 3 gol dal Cagliari. E ancora: se si preoccupa, come contro la Juve, di blindare la chiacchierata difesa, non riesce a esprimere nient'altro che uno scheletrico zero in fase offensiva.

E così la distanza dalle zone alte della classifica aumenta, si moltiplica la sfiducia del pubblico spazientito dalla doppia occasione persa con la Juve (quando potrà affrontarla priva di 5 titolarissimi) e si riduce in modo progressivo il credito del club nei confronti del tecnico portoghese scelto - vale sempre la pena ripeterlo - contro tutti i pronostici e i suggerimenti di critica e piazza".