Ordine su Il Giornale: "Silenziatore alla voci su Giampaolo, ma poi si scoprono telefonate ad altri allenatori"

Dalle pagine del quotidiano Il Giornale, Franco Ordine tira un po’ le orecchie alla dirigenza milanista per la gestione del "caso Giampaolo", dopo le indiscrezioni circolate in settimana e le smentite arrivate dal club. Queste le parole del noto giornalista: "Se si spende la credibilità del proprio ufficio per mettere il silenziatore alle voci di cambio della guida tecnica e poi si scoprono contatti telefonici e non, con qualche allenatore in circolazione, allora vuol dire proprio che mancano i fondamentali nell’esercizio del ruolo di dirigenti".