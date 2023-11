Ordine su Pioli: "Resiste per mancanza sul mercato di un sostituto che offra garanzie"

vedi letture

Franco Ordine, parlando del Milan sul Corriere dello Sport, si è lasciato andare ad alcune considerazioni inerenti alla posizione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: "Pioli può resistere anche dopo quest’altro testacoda a Lecce solo per un motivo inconfessabile: e cioè per mancanza, su piazza, di un sostituto capace di offrire garanzie. Antonio Conte è l’unico candidato capace di sollevare umori e ambizioni ma viene considerato indisponibile a campionato in corsa"