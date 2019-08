Ordine su Suso sulla trequarti: "Vince la tesi di Fabio Capello"

Ha fatto molto rumore la sconfitta di Udine del Milan nel primo match di Serie A. Uno stop che Franco Ordine ha analizzato sulle colonne del Corriere dello Sport, concentrando l'attenzione sulla posizione di trequartista scelta per Suso da Marco Giampaolo. "È la tesi di Fabio Capello - si legge -. Sostiene don Fabio che Suso è fatto solo per giocare in quel ruolo scelto da Gattuso. Aspettiamoci allora la controrivoluzione per sabato prossimo ma questo vuol dire che lo stesso Giampaolo non ha la sicurezza attribuitagli nelle prime settimane di lavoro a Milanello. E che il ritardo dei nuovi acquisti (tutti in panchina ieri) è una complicazione ulteriore".