Ordine sul caos derby: "Per Bologna-Milan la Lega non prese in esame il ricorso al TAR, a conferma del peso politico del Diavolo..."

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Il collega Franco Ordine commenta il delicato momento che sta attraversando il Milan nel suo editoriale per MilanNews.it.

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine ha parlato della situazione di caos totale che aleggia dalle parti di Milanello, tra rapporti incrinati (Allegri-Ibrahimovic) e ritardi nelle uscite pubbliche:

"[...] IL FAMOSO TAR - Ricordo ai più, a proposito del peso politico del Milan, che quando il sindaco di Bologna decise di rinviare Bologna-Milan per una nevicata, il consiglio direttivo della Lega non prese in esame il ricorso al Tar e a fine riunione il presidente Scaroni commentò così la vicenda: “Ci inchiniamo dinanzi alla volontà del sindaco di Bologna!”. Facendo infuriare giustamente i tifosi rossoneri. Oggi ballano 5 sfide, d’accordo ma è una ulteriore prova".