Ordine sul CorSport: "Il Milan post Maldini si è dedicato al centrocampo, ma bisogna liberarsi di alcuni "pesi""

Fonte: Franco Ordine sul Corriere dello Sport

MilanNews.it

Franco Ordine sul Corriere dello Sport ha parlato così dell'inizio del mercato rossonero nel suo editoriale: "Fin qui il Milan del dopo Maldini si è dedicato completamente al centrocampo rimasto sguarnito dalla cessione di Tonali e dal grave infortunio di Bennacer. Tra qualche giorno decolleranno le altre trattative che puntano a rinforzare la tre-quarti (Moreno pista sicura) prima di passare al centravanti da affiancare a Giroud che resta forse l’incognita maggiore, anche la spesa più rilevante sul piano economico. Altra caratteristica: quanto è disposto a investire il Milan? La risposta sarà affidata alla contabilità degli acquisti ma su un punto proprietà e manager sono in perfetta sintonia: sarà utilizzata tutta la cifra guadagnata da Tonali più l’utile del bilancio al 30 giugno (9 milioni) e un pezzo del budget annuale, questo significa contare su 100-110 milioni, un lusso per i tempi magrissimi del calcio italiano. Eppure restano due interrogativi giganteschi sulla scena: il tempo necessario per assemblare il nuovo centrocampo e le difficoltà nel liberarsi di alcuni “pesi” della panchina (Origi, Rebic, CDK i più complicati da piazzare) che fin qui non hanno trovato alcun acquirente deciso né sistemazione diversa da Milanello. Sarà sufficiente per far dimenticare la sanguinosa ferita di Tonali? Questo è il nodo di fondo col quale il Milan si misurerà lungo i tornanti della prossima stagione.

Ultima riflessione: il centravanti non è un acquisto banale considerata l’età di Giroud. Thuram (finito all’Inter) per il costo (6.5. milioni netti più 10 di commissioni) dell’operazione e per la resa (passata come goleador) non è stato uno smacco. A condizione che chi prenderà il suo posto sia più competitivo".