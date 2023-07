Ordine sul CorSport: "L’identità italiana se ne va al Diavolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Franco Ordine, in un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, pone il tema dell'italianità del Milan, una caratteristica che pian piano sta perdendo con il mercato che stanno attuando Moncada e Furlani: "Dalla rosa (attualmente incompleta) del Milan è uscito Tatarusanu ed è entrato Sportiello: 1 a 1. È uscito anche Tonali ed è entrato Loftus-Cheek: idem come sopra. Numericamente il ritorno di Brahim Diaz a Madrid è stato rimpiazzato dal trasferimento di Romero ex Lazio.

A scorrere inoltre l’elenco completo della rosa attuale del Milan, oltre al capitano Davide Calabria, unico titolarissimo, sono inseriti nella lista degli “italiani” Pobega (richiesto dal Toro), Gabbia (che ha voglia di andare a giocare), Florenzi, Mirante e Colombo, rientrato dal prestito al Lecce e considerato in partenza causa anche l’evidente resistenza di Origi a cambiare residenza calcistica. Il preambolo è utile per introdurre il tema che è caro al ct Roberto Mancini e può diventare una spina nel fianco di Stefano Pioli. È il tema dell’identità calcistica italiana del Milan che sbiadisce, mercato dopo mercato, pensando anche agli addii - per ragioni diverse - di Donnarumma e Romagnoli".