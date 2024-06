Ordine sul futuro di Leao: "Se arriva un'offerta da 100 milioni secondo me andrà via"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Franco Ordine ha parlato di Milan trattando svariati argomenti. Queste le sue dichiarazioni.

Sull'interesse dell'Arabia Saudita per Rafael Leao

"Secondo me arriva una roba del genere si farà (negli scorsi giorni si è parlato di un'offerta da oltre 100 milioni di euro che l'Al-Hilal avrebbe preparto per il Milan), perché quando cominci ad avere un'offerta da 100 milioni, come ha già detto Paolo Scaroni nei giardini del Quirinale qualche tempo fa, lo impacchettano e lo portano in Arabia".

Pagheresti il 37,5% del totale del cartellino, in commissioni, per portare al Milan Zirkzee?

"Allora io ti dico due cose. La mia previsione A, Zirkzee non giocherà nel Milan fino a quando ci sarà questa richiesta di 15 milioni di commissioni. E aggiungo, facendo benissimo, perché Zirkzee, con tutto il rispetto, non ha ancora fatto vedere, soltanto un campionato ha alle spalle, e credo che sia ancora materiale insufficiente per ambire a quel tipo di soldi, di quotazioni, di mercato e di commissioni. Aggiungo, probabilmente molto interesse di club accreditati stranieri della Premier League sono farlocchi e sono utilizzati da Kia per tentare di mettere pressione al Milan. Io ti dico come finirà: se mantiene la commissione a 15 milioni di euro Zirkzee non si muoverà da Bologna, non arriverà al Milan. Aggiungo, da questo punto di vista, non sarà una tragedia perché come ho già ripetuto più volte se il Milan è riuscito a sopravvivere alla fine della carriera di Marco van Basten riuscirà a sopravvivere anche al mancato arrivo di Zirkzee a Milanello".