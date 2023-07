Ordine sul mercato del Milan: "Ne entreranno sei nuovi di zecca"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a RadioRadio sul calciomercato del Milan: “Loftus-Cheek già preso da Maldini? Inevitabile, dato che l'area scouting è sempre la stessa, con Moncada che, anche con Maldini e Massara, preparava le schede e suggeriva i giocatori da prendere. Non mi meraviglia affatto il suo acquisto. Con il mercato del Milan siamo già a metà dell’opera. Ne arriveranno altri tre secondo me: per il momento sono usciti Tonali e Diaz e i non riscattati, ma ne entreranno sei nuovi di zecca.

Si alzerà la cifra tecnica collettiva. L’anno scorso non si aveva collaborazione dagli acquisti, mentre quest’anno sono arrivati già due titolarissimi per non parlare di Reijnders che sarà il terzo. Nel Milan sono convinti di fare una squadra molto solida".