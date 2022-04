Ordine sul mercato del Milan: "Spesso le porte girevoli sono una grande opportunità"

Il giornalista Franco Ordine a TMW Radio, durante Maracanà, si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Chi ha scoperto giocatori come Kalulu è l'area scouting, ma il lavoro e la responsabilità clamorosa che si è pesa Pioli è evidente. Con l'infortunio di Kjaer si pensava di intervenire di nuovo sul mercato, ma Pioli si è preso il rischio di puntare su Kalulu. Ad agosto, dinanzi al mercato rossonero in entrata e uscita, con Calhanoglu non sostituito, obiettivamente chi poteva immaginare che facesse questa stagione? E poi è uscito dalla Champions con episodi arbitrarli discutibili. E' stato fatto un grande lavoro da Pioli. C'è da ricordare che il primo tecnico per il post-Giampaolo fu Spalletti. Poi per i noti problemi si virò verso Pioli. Spesso le porte girevoli sono grande opportunità”.