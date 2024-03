Ordine sul mercato: "Per Moncada e soci un bel 7 di incoraggiamento"

Ieri, a favorire la vittoria del Milan sul campo del Verona, ci sono stati altri due gol arrivati dal mercato estivo. Quello di Pulisic, ormai una sentenza specialmente in questo mese di marzo, e quello di Chukwueze, che ha finalmente trovato la prima gioia in Serie A. Oggi, sulle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine ha commentato il mercato rossonero estivo, oggi decisivo, ma che è stato a lungo criticato. Ordine dice: "Mettiamo insieme alcune tessere del mosaico milanista. E cominciamo dalla resa di taluni esponenti del mercato estivo, spesso sbertucciato, qualche volta sottovalutato, mai messo sotto la lente d’ingrandimento ma giudicato a tanto il chilo. Adesso che il campionato volge quasi al desio, con 10 punti in più rispetto al passato torneo, si possono studiare le cifre che non sono poi così deludenti".

Ordine poi aggiunge, stabilendo anche un voto complessivo per le manovre in entrata rossonera: "Se poi la rassegna dovesse, eventualmente, contemplare anche il mercato invernale di gennaio e si pesasse il contributo di Matteo Gabbia, tornato a casa dal Villareal e in grado di reggere, quasi da solo, o in compagnia del sodale Kjaer, il peso e la responsabilità della difesa rimasta senza ricambi, beh allora per Moncada e soci il voto diventerebbe un bel 7 d’incoraggiamento".