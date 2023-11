Ordine sul Milan: "Il peccato originale sono gli infortuni"

Presente negli studi di Pressing, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così il momento del Milan di Stefano Pioli: "Il peccato originale sono gli infortuni. Finchè il Milan ha avuto un numero di infortuni nella norma era prima in classifica. Pioli dice che non può essere solo sfortuna, lui è il capo staff e quindi deve prendersi le sue responsabilità. A chi dobbiamo chiedere conto se no? C'è poi un'altra questione: dopo l'addio di Maldini non è stato preso un'altra figura di collegamento tra Pioli e la società. Ora c'è un triumvirato composto da Furlani, Moncada e appunto Pioli, il quale si deve prendere ora responsabilità che prima erano di altri.

L'idea di mettere i due centravanti contro l'Udinese senza averli mai provati oppure mettere Musah terzino invece di Florenzi, non riconosco Pioli in certe scelte. Conviene cambiare? Dipende da chi arriverebbe. Se hai la possibilità di prendere Conte, per esempio, prendi uno che in un mese ti sistema le cose, altrimenti cambiare tanto per cambiare sarebbe un errore. Pioli deve avere il coraggio di dire che nel suo staff c'è qualcuno che ha commesso un errore e deve mettere qualcun altro al suo posto".