Ordine sul Milan: "Se non batte il Dortmund, prepariamoci al cambio di allenatore"

vedi letture

Franco Ordine è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 dove ha parlato anche del Milan e di Stefano Pioli che si potrebbe giocare la panchina rossonera nelle prossime due partite contro Fiorentina e soprattutto Borussia Dortmund, match decisivo per la corsa agli ottavi di Champions League del Diavolo. Ecc le sue parole: "Pioli ha riconosciuto una responsabilità sugli infortuni e che nelle prime 8 partite con la rosa al completo era in testa, ora non vince da 4 partite. Si è innervosito quando si è detto che queste partite decidono il suo destino sulla panchina del Milan".

Il giornalista de Il Giornale ha poi proseguito: "Io punterei l'orologio su martedì notte, vero che la Fiorentina potrebbe tener fuori il Milan dalle prime 4, ma poi il termine decisivo è il Borussia Dortmund. Se non lo batte, mercoledì prepariamoci al cambio di allenatore". Vedremo cosa succederà, ma la panchina di Pioli sembra dipendere molto dai prossimi due impegni del suo Milan contro Fiorentina e Borussia Dortmund.