Ordine sul rosso di Tomori: "Non può cadere in una clamorosa ingenuità..."

Franco Ordine nel suo pezzo odierno su Il Giornale ha affrontato il tema legato a Fikayo Tomori, espulso nella gara dell'Olimpico e generalmente protagonista di prestazioni da grandi picchi sia alti che bassi. Questo il giudizio del noto giornalista: "Per la perfezione bisogna che a Milanello si affronti il tema legato a Tomori, alle sue discusse performances, al doppio cartellino giallo rimediato e meritato all'Olimpico e al ritardo, attribuito quale demerito di Pioli, nel sostituire il difensore inglese.

Uno del calibro di Tomori non può cadere in una clamorosa ingenuità: a quella distanza il controllo di Belotti non provocava alcun pericolo per la difesa"