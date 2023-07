Ordine sull'esclusione di Rebic e Origi: "Sarà sfuggito a qualche superficiale, ma già l'anno scorso..."

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan: "Mi sembra che la scelta sia sta fatta di tenere Pioli in prima linea e direi anche alla luce di ciò che stato fatto in queste ore c’è una anche continuità rispetto all’anno scorso. Sarà sfuggito a qualche un po' più superficiale, ma Rebic l’anno scorso non è mai stato convocato per atteggiamento e la gestione personale dei suoi infortuni".