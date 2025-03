Ordine sulla crisi del Milan: "Tutto nasce delle scelte sbagliate in estate. Se non prendi il miglior tecnico disponibile..."

Ai microfoni di Pressing, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così il momento del Milan: "In questo momento il problema meno pesante è la situazione di Conceiçao. Il problema vero è che è stato costruito un castello di carta. La contestazione ha pesato all'inizio, la squadra era stordita da quel clima ostile. Tutto questo nasce delle scelte sbagliate. Se in estate non vai a prendere il miglior allenatore che era disponibile ti devi assumere le tue responsabilità. Questo è il castello di carta che hai costruito e si è afflosciato in maniera clamorosa".

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T