Ordine: "Torino-Milan? A portieri invertiti il Milan avrebbe vinto 4-1"

Presente all'evento "Milano Calcio City", il giornalista Franco Ordine ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del difficile momento del Milan di Marco Giampaolo: "Al di là del risultato negativo, si è vista una schiarita. Un'ora di buon calcio, a portieri invertiti sarebbe finita 4-1 per il Milan, perché è innegabile che Sirigu abbia fatto almeno tre parate decisive. La stessa dichiarazione di Maldini prima del fischio d'inizio ha dato solidità e ci sono tutte le premesse per uscire dal momento buio. La Fiorentina non sarà decisiva; se così non fosse, vorrebbe dire che non è stata fatta una scelta consapevole, perché non puoi scegliere Giampaolo senza sapere che ha bisogno di tempo per impartire determinati concetti. I giocatori sono arrivati a rate, c'è stato poco tempo per lavorare sulla rosa completa. Sarebbe come ammettere di aver commesso un errore clamoroso".

Si tornerà in maniera permanente al 4-3-3?

"Giampaolo è una persona intelligente, ha capito che quel sistema di gioco permette ai giocatori di trovarsi a proprio agio e che non ha senso violentarli.

La Fiorentina può essere un avversario ostico per il Milan?

"Sì, Montella conosce qualità e difetti dei rossoneri e avrà voglia di riscatto".