Ordine: "Voci sul futuro di Pioli? Ricorda molto da vicino quel che accadde ai tempi di Rangnick"

Tra gli argomenti di discussione più accesi in queste ultime settimane - se non mesi - rossonere, c'è anche quello legato al futuro della panchina del Milan. La posizione di Stefano Pioli, nel mese di dicembre, è stato più che mai in bilico ma un grande inizio di 2024 ha quantomeno rimesso in discussione le cose. Il club, e Furlani specialmente, hanno ribadito la fiducia in Pioli, rimandando i discorsi a fine stagione. Di questo ha parlato Franco Ordine, questa mattina, sul Corriere dello Sport.

Le parole di Ordine sul futuro della panchina del Milan: "Nessuna scelta è stata già fatta, nessun impegno scritto consegnato all’interessato. E nella fattispecie ricorda molto da vicino quel che accadde ai tempi in cui il cognome inedito del tedesco Rangnick cominciò a circolare a Milanello e negli uffici di casa Milan. Questo quadro significa ancora che Pioli - legato da un contratto in scadenza nel giugno 2025 - ha ancora possibilità concrete di rovesciare tutti gli attuali pronostici e magari di spuntare un altro colpo di coda. A condizione, naturalmente, che la stagione venga conclusa con il posto Champions in tasca e magari un inatteso successo in Europa League".