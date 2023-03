Orgogliosi dei quarti, ma (ora) priorità al campionato: stasera una grossa occasione. Formazione: Pioli non cambia

D'altronde, ci sono solo due modi per partecipare alla prossima Champions League: vincerla quest'anno o qualificarsi nei primi quattro posti in Serie A. Ecco perché tutto il club è certamente fiero e orgoglioso dal risultato raggiunto in Europa da Maignan e compagni, ma è altrettanto determinato nel priorizzare assolutamente il piazzamento in campionato: solo riqualificandosi alla prossima Champions League il progetto Milan potrà continuare a tenere (e ad aumentare) il suo tenore. Con una specifica: da giovedì 9 marzo al 10 aprile si penserà solo e soltanto al campionato. Poi ai quarti di Champions League.A cominciare da stasera, quando i rossoneri, nel posticipo del lunedì, ospiteranno a San Siro la Salernitana. È una grossa occasione da cogliere: davanti a 72mila spettatori, Tonali e compagni cercheranno di vincere per darsi continuità e per agguantare il secondo posto in classifica, considerando le sconfitte di Inter, Roma e Atalanta e il pareggio della Lazio. Continuità anche nella formazione: è molto probabile, infatti, che Pioli schieri lo stesso 11 visto a Londra, con il solo cambio obbligato dell'infortunato Messias per Saelemaekers: 3-4-2-1 con Maignan in porta, Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa, Tonali e Krunic in mediana con Theo a sinistra e Saelemaekers a destra, Leao e Diaz a supporto di Giroud in attacco.