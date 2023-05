Origi a DAZN: "Giochiamo davanti ai nostri tifosi e abbiamo il dovere di vincere"

MilanNews.it

Divock Origi, titolare in Milan-Cremonese, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida di San Siro: “La difficoltà per noi è l’approccio alla partita, nessuna sfida è da sottovalutare. Ogni formazione ha le sue armi, i suoi punti di forza. Noi siamo pronti per stasera, sappiamo che sarà una partita impegnativa. Giochiamo in casa favanti ai nostri tifosi e abbiamo il dovere di vincere”.