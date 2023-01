Origi a secco, i suoi numeri in rossonero fino a questo momento

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Divock Origi non sta vivendo fino a questo momento la sua miglior stagione tra infortuni e poca continuità in campo. I numeri del belga raccontano del suo periodo di difficoltà. Ha saltato dieci partite: 8 per infortunio, 2 in panchina per scelta tecnica. Solo 4 gare da titolare e 12 da subentrato, spesso nei minuti finali. Per lui solo una rete contro il Monza.