Origi-Rebic, coppia che non scoppia: due 0-0 nelle due da titolari insieme

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il pareggio contro l'Empoli ha fatto riemergere un problema costante per il Milan in questa stagione: l'apporto delle alternative. In particolare in attacco Divock Origi e Ante Rebic stanno vivendo una stagione decisamente anonima, come dicono i numeri. Nello specifico quella di ieri era la seconda gara che il belga e croato cominciavano dall'inizio insieme. L'unica altra volta che erano partiti l'uno affianco all'altro nell'undici titolare era stato in occasione di un altro pareggio per 0-0, nella partita contro la Cremonese dello scorso novembre.