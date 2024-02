Orlando: "Exploit di Jovic sintomo di intelligenza. Non me lo aspettavo"

vedi letture

Il big match tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Un'occasione per il Milan per consolidare il terzo posto ma anche per arrivare preparati alla sfida di andata del playoff di Europa League contro il Rennes che si giocherà giovedì 15 sempre a San Siro. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, ex giocatore rossonero e oggi opinionista Rai Radio. Le sue parole.

Con uno Jovic così in forma diventa più complicato per Pioli scegliere davanti?

“Ben venga l’exploit di Jovic. Per come era partito, io non me lo aspettavo. Però è sinonimo di intelligenza: è arrivato al Milan in punta di piedi, ha capito in quale realtà si stesse trovando e ha dimostrato sempre il suo valore, tutte le volte che è stato chiamato in causa. Certamente, ora come ora, merita di giocare”.