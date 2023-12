Orlando: "Ibra? Fossi un tifoso sarei incavolato"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul turno di Serie A.

Marocchino ha detto che la Roma sulla carta è più forte della Juventus:

"E' più Allegri che merita i complimenti. Forse con qualcosa in meno a centrocampo, per il resto dico che la rosa della Juventus è ottima. La Juve cambia un sacco di giocatori ma continua a vincere, la Roma senza Lukaku e Dybala fatica. Allegri è riuscito a costruire qualcosa di fantastico, cosa che non è riuscita a Mourinho".

Si aspetta Chiesa e Dybala dal 1'?

"Chiesa deve giocare, assolutamente, in coppia con Vlahovic. Invece su Dybala ho qualche dubbio. Non so se è ancora pronto. Se lui gli dà l'ok, però lo metterà. Anche perché la Roma con lui è un'altra squadra".

Milan, Pioli ha detto nessuna paura e non dice nulla sul futuro:

"Il Sassuolo non porta bene al Milan. Credo che Pioli sia davvero sereno. Ricordiamoci quando arrivò, doveva fare solo il traghettatore, poi ha vinto lo Scudetto. Sa che molto probabilmente andrà via a fine stagione, ma detto questo credo che se il Milan recupera giocatori per me dopo l'Inter è la squadra più forte. Qualcosa sul mercato andrà fatto, ma se ritrova la squadra di inizio stagione è forte".

Ibrahimovic intanto è negli Usa:

"Era il momento di andare ora a Miami? Pioli ha bisogno di supporto e vai via? Se fossi un tifoso sarei incavolato. Non era questo il momento di partire. Il momento è delicato, c'è da fare mercato, non è il momento questo di rimanere e imparare qualcosa?".

Vede dei rischi per l'Inter col Genoa?

"Con la Juve dissi che era partita a rischio e per l'Inter vale la stessa cosa. l'Inter è più forte, manca Lautaro, ma se vince in queste condizioni darebbe un ulteriore segnale di forza".