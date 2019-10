Orlando: "Pioli è preparato, troverà la soluzione giusta"

Massimo Orlando, ex milanista e ed ex compagno di Pioli alla Fiorentina, parla a TMW del nuovo tecnico rossonero. "Il Milan è in difficoltà e c'era bisogno di un cambiamento. Dispiace per Giampaolo che alla Samp aveva fatto bene ma prima di rovinare tutto il club ha pensato al cambio. Capisco i tifosi del Milan che sono insoddisfatti per i risultati. Ci sono più di 40 mila abbonati ma se guardiamo la rosa qualche problema c'è. Pioli è comunque preparato tatticamente ed è stato scelto da Maldini e Boban e seguirà anche alcune delle loro indicazioni. Credo sia lo soluzione migliore ora. Spalletti? Negli ultimi anni ha allenato grandi squadre ed è un nome di spessore ma conosco Stefano e credo che sistemando qualcosa e facendo giocare Leao e Hernandez giocatori fondamentali potrà far bene e troverà la soluzione giusta. Al Milan manca velocità. Calhanoglu e Rodriguez non possono giocare in una squadra importante come il Milan. Ora sarà importante anche che torni a tutti gli effetti Jack Bonaventura"