Orsato, l'unico Roma-Milan risale al 9 gennaio del 2016: terminò 1-1

Sarà Daniele Orsato l'arbitro della della sfida tra Roma e Milan, in programma domenica alle 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma. Prima stagionale per la Roma col fischietto, abitué dei big match giallorossi.

Orsato dirigerà per la ventisettesima volta la Roma in Serie A. Finora lo score dice 10 successi, 11 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima gara risale a più di un anno fa, il 24 gennaio del 2018, 1-1 contro la Sampdoria, con rigore di Quagliarella assegnato per falli di mano di Kolarov con l'ausilio del VAR.

Orsato ha inoltre fischiato in carriera in Serie A cinque rigori a favore della Roma e due contro, estraendo 5 volte un il cartellino rosso ai calciatori romanisti. 7 in totale nei match in cui ha arbitrato la Roma. L'ultima espulsione è stata di Antonio Rüdiger, nel derby contro la Lazio del 30/04/17.

Con lui la Roma non vince da 3 anni: l'ultimo precedente positivo è datato 15 ottobre 2016, quando i giallorossi espugnarono il San Paolo con il punteggio di 3-1.

Ventiquattro i precedenti in Serie A tra Orsato e il Milan che con lui ha ottenuto 9 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Anche l'ultimo precedente con i rossoneri è un Sampdoria-Milan, terminato 1-0 per i padroni di casa.

L'unico Roma-Milan arbitrato da Orsato risale al 9 gennaio del 2016 e terminò 1-1 grazie alle reti di Antonio Rüdiger per i giallorossi e di Kucka per i rossoneri.