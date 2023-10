Orsato per la terza volta arbitrerà una sfida tra Milan e Napoli

Per il big match di domenica sera tra Napoli e Milan è stato designato l'arbitro forse più esperto della squadra di Rocchi, il signor Daniele Orsato della sezione di Schio. Per il fischietto veneto si tratterà della terza direzione in carriera in una gara tra i rossoneri e i partenopei. La prima fu a San Siro nel novembre 2019: la partita terminò 1-1 e per i rossoneri andò a segno Bonaventura. La seconda rievoca dolci ricordi al Diavolo: gara al Maradona del marzo 2022, 1-0 con gol di Giroud e tre punti chiave per lo scudetto.