Orsato scelto per Roma-Milan. Ricordate quando il fischietto di Schio fece una figuraccia sul vantaggio in area di rigore?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mettiti nei miei panni: il portiere esce, fallo, rigore. No, fuorigioco. […] Io fischio, la palla finisce in rete… E se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si da mai, eh. Uè, è calcio di rigore. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il rigore? No eh!”. Parole e musica di Daniele Orsato, fischietto designato per Roma-Milan di sabato 29 aprile allo stadio Olimpico. Le dichiarazioni riportate risalgono al 17 ottobre 2021, Juventus-Roma di Serie A, quando l'arbitro della sezione di Schio spiegava nel tunnel degli spogliatoi ai giocatori giallorossi perché nel primo tempo non avesse concesso il vantaggio in occasione di un'incredibile chanche nel cuore dell'are juventina, con il fischio per il penalty arrivato qualche istante prima che Abraham, tutto solo in area piccola, depositasse la palla nella porta sguarnita. Penalty che poi verrà sbagliato dalla formazione di José Mourinho.

In quel caso la giusticazione di Orsato fu da mani nei capelli, la classica toppa peggio del buco. Il direttore di gara afferma: "Il vantaggio su rigore non si da mai". Che uno degli arbitri italiani di alto livello (o almeno, così dicono) affermi una cosa del genere, tra l'altro con spocchia e sufficienza, è gravissimo. Sul regolamento infatti si legge che: "Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. […] L’arbitro può applicare il vantaggio ogni volta che si verifica un’infrazione, ma deve considerare le seguenti circostanze nel decidere se applicare il vantaggio o interrompere il gioco: la posizione in cui è stata commessa l’infrazione: quanto più vicina è alla porta avversaria, tanto più efficace può essere il vantaggio”.

Ci si augura che sabato, in una gara così sentita e fondamentale, Orsato non si renda protagonista di svarioni simili.